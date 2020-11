Expo over archeologische vondsten van de spoorwegen

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wijdt met ingang van maandag een expositie aan archeologische vondsten die zijn gedaan bij de aanleg van spoorlijnen. Aanvankelijk werden die vondsten toevallig gedaan, maar sinds het Verdrag van Malta van 1992 is het verplicht onderzoek te doen als je met de bodem aan de slag gaat.

Op de kleine tentoonstelling Retourtje verleden zijn onder meer een middeleeuws zwaard te zien, een oude telescoop en een prehistorische bijl van hertengewei. Behalve archeologische voorwerpen uit de eigen museumcollectie, zijn er in Leiden bruiklenen te zien van Museum het Valkhof, het Spoorwegmuseum, de gemeente Delft en particulieren.

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met ProRail-archeoloog Jerry Huisman. „Vanwege de omvangrijke spoorprojecten was ProRail al gauw een voorloper in de professionele archeologie. Het spoorbedrijf richtte bovendien als een van de eerste grote organisaties in Nederland een afdeling archeologie op”, aldus het museum.