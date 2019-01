Expo Fabeltjesland trekt 15.000 bezoekers

De tentoonstelling ‘Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant’ is zondag afgesloten. Er kwamen in ruim drie maanden tijd meer dan 15.000 belangstellenden op af. Volgens de organisatie, Bureau Vermaeck, was het het laatste weekend nog extra druk.

Directeur Eva van der Vegt van Bureau Vermaeck: „Het was vooral een nostalgisch weerzien met alle karakters voor veel bezoekers. We hebben veel positieve reacties gekregen. En dat de Fabeltjeskrant zijn oorsprong in Rotterdam heeft, had voor veel Rotterdammers een extra dimensie. Dat er zelfs bezoekers uit België naar de tentoonstelling kwamen, geeft des te meer aan dat Meneer de Uil en alle andere poppen nog steeds populair zijn, zelfs in het buitenland.”

Burgemeester Aboutaleb opende vorig najaar de grote overzichtstentoonstelling in Rotterdam. De serie De Fabeltjeskrant kent haar oorsprong in de Maasstad: Leen Valkenier, de schrijver van de Fabeltjeskrant, groeide op in tuindorp Vreewijk en baseerde veel van de karakters uit de serie op zijn buurtgenoten en vrienden.