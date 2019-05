Expo als prijs voor Auke de Vries

Beeldend kunstenaar Auke de Vries krijgt de Gerrit Benner-prijs 2019 voor zijn gehele oeuvre. De tweejaarlijkse onderscheiding van de provincie Friesland bestaat uit een expositie (september van dit jaar) in het Fries Museum in Leeuwarden en 5000 euro.

De in Friesland geboren kunstenaar (1937) krijgt de prijs omdat zijn werk ook speciaal belangrijk is voor het Friese kunstklimaat. De jury vindt De Vries een belangrijke inspirator en voorbeeld voor jongere generaties kunstenaars binnen en buiten Friesland.

Maar zijn werk is overal te vinden, tot in de grote hal van de Tweede Kamer toe. Daar is al 25 jaar een kunstwerk te vinden dat hij maakte samen met de toenmalige koningin Beatrix. Ook in het buitenland is De Vries gevraagd.

Twee jaar geleden was er een grote tentoonstelling van recent werk van de in Den haag wonende en werkende kunstenaar in het Scheveningse museum Beelden aan Zee.