Explosieven in Noordwijk gevonden

Bij een huis aan de Binnenweg in Noordwijk heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie voorgedaan. Ruiten van enkele woningen werden beschadigd. Niemand raakte gewond. In de buurt van de huizen vond de politie resten van een explosief.

Later die nacht werd bij een horecagelegenheid aan de De Grent in Noordwijk ook een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en ontmanteld. De politie gaat er vanuit dat er een verband is tussen de twee incidenten.

Bij de horecagelegenheid aan de De Grent was in augustus ook al een explosief gevonden.