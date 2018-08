Explosieven gevonden bij panden in Amsterdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een explosief in de Amsterdamse Jan Evertsenstraat verwijderd na een vondst eerder op de dinsdagochtend. Het explosief hing aan de voordeur van een pand. De straat werd afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven, meldt de politie.

Behalve in de Jan Evertsenstraat werd ook een explosief aangetroffen in de Johan Huizingalaan. Op dat laatste adres is dinsdagochtend vroeg ook geschoten. De locaties liggen ver uiteen, maar de politie bekijkt nog of er verband bestaat tussen beide zaken.

Rond 03.00 uur werden bij de politie schoten gemeld in de Johan Huizingalaan (Slotervaart). Later in de ochtend meldde een medewerker van een schoonmaakbedrijf dat het bedrijfspand was beschoten en was beschadigd. Naderhand bleek dat aan de achterzijde tevens een explosief voorwerp op straat lag. De EOD is daar nog bezig met een onderzoek. In de nacht van zaterdag op zondag werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten.