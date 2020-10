Explosieven bij flat Sneek weggehaald, bewoners weer terug

De bewoners van een flat in Sneek die vrijdag hun huis uit moesten na een uitslaande brand kunnen weer in hun woning. Volgens de politie heeft Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) explosieven die er werden aangetroffen, weggehaald.

In de flat aan de Rijperahemstraat vond de politie ook een kleine hennepplantage. Een 47-jarige verdachte is aangehouden. Hij verklaart dat hij de historische explosieven verzamelde die hij heeft gevonden in diverse landen. De hennepkwekerij was volgens de politie voor eigen gebruik.

Vier personen raakten gewond door de brand op de derde etage. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zei een woordvoerster van de brandweer. De omwonenden die hun huis uit moesten, zijn opgevangen bij familie en vrienden.

Wegens de vele rook die in de richting van het centrum dreef, is een NL-alert uitgegeven. De bevolking werd opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.