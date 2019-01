Explosief veroorzaakt ontploffing in Amsterdam

De ontploffing in de nacht van zaterdag op zondag in een bedrijfspand in de Linnaeusstraat in Amsterdam is veroorzaakt door een explosief. De politie onderzoekt nog om wat voor explosief het precies gaat.

Volgens de Amsterdamse zender AT5 vond die plaats ter hoogte van een apotheek en een coffeeshop. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aan het pand en in de directe omgeving.

De politie is op zoek naar een scooter of brommerrijder, die mogelijk betrokken is bij de ontploffing. Kort na de ontploffing is hij weggerend in de richting van het Oosterpark. Daar is hij op een scooter of brommer gestapt.