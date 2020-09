Bij een bedrijfspand aan de Pieter Calandlaan in de Amsterdamse wijk Osdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur een explosief ontploft. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld.

De politie verwacht later op zaterdag met meer informatie naar buiten te komen.