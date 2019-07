Explosief ontploft in Amsterdam

In Amsterdam is zondagochtend vroeg een explosief afgegaan. Wat er exact is ontploft, is nog onbekend. Niemand is gewond geraakt. Wel raakten een deur en autoruiten beschadigd, meldt een politiewoordvoerder.

De ontploffing vond rond 04.00 uur plaats aan de Retiefstraat, waar vooral woningen staan. Het motief en de dader zijn nog onbekend. Volgens de politiewoordvoerder is er vooralsnog geen reden aan te nemen dat de ontploffing te maken heeft met de fatale schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige Amsterdamse crimineel omkwam.