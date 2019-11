Explosief in woning Driebergen gegooid

Een nog onbekende dader heeft vrijdagnacht bij een huis in Driebergen een explosief naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de woning is groot, laat een politiewoordvoerster weten. Het explosief kwam rond 02.00 uur in het huis aan de Lange Dreef terecht.

„We hebben de woning verzegeld voor forensisch onderzoek.” Of het een gerichte actie was of dat de woning een willekeurig doelwit was, kan ze niet zeggen.

De politie hoopt dat mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien, zich melden.