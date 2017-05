Explosief in pinautomaat Schoonhoven

Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben vrijdagmiddag een explosief onschadelijk gemaakt dat was gevonden in een pinautomaat in Schoonhoven (Zuid-Holland). Bedrijven boven de pinautomaat aan het Lopikerplein werden ontruimd en op wegen in de buurt kwam het verkeer stil te liggen.

Agenten hadden het explosief aangetroffen na een melding over verdachte omstandigheden bij de pinautomaat. Gespecialiseerde politiemensen vonden het vervolgens beter de EOD in te schakelen. Deze specialisten hebben het explosief veiliggesteld om het op een andere plek tot ontploffing te brengen.