In de Korte Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam is vrijdagochtend een explosief aangetroffen. De Explosieve Opruimingsdienst heeft het onschadelijk gemaakt.

De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen om wat voor explosief het gaat.

Het object was op straat gelegd. De omgeving werd afgezet, maar er was volgens de politie geen direct gevaar voor de omwonenden.