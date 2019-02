De politie heeft dinsdagavond een explosief gevonden in de Van der Hagenstraat in Zoetermeer. Eind vorig jaar werd op dezelfde locatie, bij nachtclub Magnum, ook al een explosief gevonden. Dat was toen voor burgemeester Charlie Aptroot aanleiding om de club een half jaar te sluiten.

Het gevonden explosief is veiliggesteld en de politie doet nader onderzoek.