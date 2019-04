Explosief gevonden op Brouwersgracht Amsterdam

Op de Brouwersgracht in Amsterdam is zondagmorgen een explosief gevonden. De EOD is ter plaatse om onderzoek te doen.

De politie heeft de omgeving van de Brouwersgracht ruim afgezet. Ook is het water tussen de Prinsengracht en de Herengracht afgesloten om door te varen.

Deze maand is er tot drie keer toe een handgranaat gevonden in de Amsterdamse Spuistraat. Begin april werd er een bij club Mad Fox aangetroffen, vorig weekeinde zelfs twee achter elkaar, in de buurt van een coffeeshop in die straat.