In een eetgelegenheid in Diemen is dinsdag een explosief gevonden. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het om een handgranaat te gaan. Het explosief is vermoedelijk bij het pand op het Diemerplein naar binnen gegooid aangezien er een gat in een raam zat. Wie verantwoordelijk is, wordt nog onderzocht.

Het explosief is onklaar gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Uit voorzorg werd de omgeving van het plein enige tijd afgezet.