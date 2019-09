Explosief gevonden bij scooter in Hoogkarspel

Bij een scooter op de Nieuweweg in Hoogkarspel (Noord-Holland) is dinsdag een verdacht voorwerp aangetroffen. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat het om een explosief ging.

De politie meldt dat het explosief is veiliggesteld en elders tot ontploffing wordt gebracht.

Na de vondst van het verdachte voorwerp werd het gebied rond de scooter afgezet. Enkele huizen werden ontruimd en de politie verzocht bewoners in het afgezette gebied binnen te blijven. Een deel van het gebied is inmiddels vrijgegeven. Een ander deel blijft nog even afgesloten voor sporenonderzoek.

Volgens regionale media heeft de vondst van het explosief mogelijk te maken met een verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel in de nacht van maandag op dinsdag. De politie onderzoekt of er een verband is.