Explosief gevonden bij bedrijfspand Amsterdam

Bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost is een explosief gevonden. De politie vond het na een melding die in de nacht van dinsdag op woensdag binnenkwam bij de meldkamer. Het explosief lag op de grond bij het pand, waarin verschillende bedrijfsunits zitten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het veiliggesteld.

Om wat voor explosief het gaat en wie de melding deed kan de politie niet zeggen. Onderzocht wordt ook of de vondst iets te maken heeft met eerdere gevallen waarbij handgranaten werden neergelegd bij Amsterdamse horecapanden. De recherche is op zoek naar getuigen.