De omgeving van een bankgebouw in Winschoten is vrijdag enkele uren afgezet nadat een explosief was aangetroffen. Volgens de politie wilden criminelen een pinautomaat opblazen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief bij de bank aan het Burgemeester Schönfeldplein verwijderd en gedemonteerd. Het onderzoek naar de dader of daders wordt voortgezet, onder meer met een forensisch opsporingsteam.