Explosief beschadigt horecapand Rotterdam

In Rotterdam zijn een horecagelegenheid en enkele auto’s beschadigd door een explosief. Fragmenten van het ontplofte explosief werden bij het rolluik van de zaak aan de Schiedamsedijk gevonden, meldt de politie.

Onderzocht wordt nog om welk explosief het gaat en wanneer het precies is ontploft. Een vrouw ontdekte donderdagochtend dat haar auto een kapotte ruit had. Twee andere auto’s hadden eveneens kapotte ramen.

In Rotterdam zijn de laatste tijd vaker horecagelegenheden doelwit geweest van soortgelijke acties. Een explosie beschadigde in december aan de Schiedamseweg de voorgevel van een horecapand. Aan de Kruiskade was in mei al een handgranaat voor een horacagelegenheid gevonden. De politie onderzoekt mogelijke verbanden tussen die voorvallen.