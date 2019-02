Een ontploffing in Eindhoven, waardoor vier auto’s beschadigd raakten, is een bewuste actie geweest. De politie weet niet tegen wie of wat het explosief gericht was.

De explosie schrok rond 04.30 uur de bewoners van de Johannesburgstraat in Eindhoven op, aldus de politie. Niemand raakte gewond, maar twee auto’s raakten flink beschadigd en twee andere wat lichter. De politie onderzoekt om wat voor soort explosief het gaat.