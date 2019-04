De politie heeft maandagochtend vroeg in de Vlampijpstraat in Utrecht een explosief gevonden. Het explosief is afgevoerd naar een veilige locatie, liet de politie weten.

Wegens het onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd de omgeving afgesloten.

Volgens het AD lag het explosief voor coffeeshop Gallery Colorado.