In de omgeving van de Herteweide in Nieuwegein (Utrecht) is donderdagochtend een explosief aangetroffen. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse om het explosief te verwijderen.

Uit voorzorg is een aantal woningen ontruimd. Ook is de omgeving ruim afgezet.

Een bewoner schakelde de politie in nadat hij verdachte kleding in zijn kliko had aangetroffen. In een brandgang achter de woning werd het explosief ontdekt. De politie doet onderzoek.