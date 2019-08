Explosie woning mogelijk door granaat politie

De explosie die donderdagavond plaatshad in een woning in Hoensbroek, gemeente Heerlen, is mogelijk veroorzaakt door een flitsgranaat van het binnenvallend arrestatieteam van de politie. Dat zei een woordvoerster van de politie vrijdag tijdens een persbijeenkomst. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of de granaat, die bedoeld is om een verdachte te desoriënteren, de explosie heeft veroorzaakt.

De explosie deed zich rond 23.45 uur voor aan de Prins Willemstraat. Op dat moment wilde een arrestatieteam de bewoner uit de woning halen, omdat hij al een tijdje dreigde zijn huis met gas op te blazen. Op basis van een eigen provisorische gasmeting dacht het arrestatieteam dat er geen gas in de woning was. Dat bleek een misvatting.

Toen de granaat naar binnen werd gegooid, ontstond een grote explosie, gevolg door een felle uitslaande brand. De bewoner en een lid van het arrestatieteam raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Beheerder Enexis had de gaskraan niet dicht gedraaid. Volgens de politie was daarvoor geen tijd.

Volgens districtschef Anita Eberson van de politie Heerlen kwam donderdagavond rond 21.00 uur een telefoontje van een vrouw binnen, dat haar ex-man zich om het leven wilde brengen door zijn huis met gas op te blazen. Daarop hebben de hulpdiensten de buurt zoveel mogelijk ontruimd en afgezet. Alleen de directe buren konden wegens het gevaar van een dreigende explosie niet worden bereikt. Die zaten op het moment van de explosie nog gewoon thuis, aldus de politie. Van de omwonenden raakte niemand gewond.

Drie onderhandelaars van de politie slaagden er niet in contact te leggen met de man. Naar binnen gaan was te gevaarlijk, en bellen kon een vonk door de mobiele telefoon veroorzaken. Daarop werd besloten het arrestatieteam in te schakelen. Die maakte een andere, achteraf foute inschatting over het gasgevaar en greep in. Direct daarna volgende een harde klap en stond de woning in vuur en vlam. De bewoner is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De agent die bij de inval gewond raakte, kon vrijdag weer uit het ziekenhuis ontslagen worden.

Omwonenden konden vrijdagochtend vroeg weer naar hun woningen terug.