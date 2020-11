Explosie verwoest achtergevel van woning in Enschede

De achtergevel van een woning aan de Bentelobrink in Enschede is vrijdagmorgen vroeg weggeblazen door een explosie. Volgens de politie ging het om een heel zware knal, mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. Bij de explosie raakte niemand gewond.

In de woning is een ravage ontstaan. Ook buurhuizen liepen schade op. Forensisch rechercheurs van de politie doen vrijdag onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Er wordt ook een buurtonderzoek gehouden. Er is nog geen verdachte opgepakt, zegt de politie.