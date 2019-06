Explosie stal door concentratie meststoffen

De ontploffing in een koeienstal met een emissiearme vloer in Markelo in februari dit jaar is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de concentratie van mestgassen onder de vloer. Daardoor ontstond een explosief mengsel. Die veroorzaakte in combinatie met een onbekende ontstekingsbron een ontploffing die dertig koeien het leven kostte.

Dat meldt de Omgevingsdienst Twente dinsdag na onderzoek naar het incident. De dienst heeft de ontstekingsbron voor de ontploffing niet kunnen vaststellen. Dat zou een elektrisch apparaat kunnen zijn geweest, maar daarover is geen zekerheid. In de stalruimte stonden meerdere elektrische apparaten, dicht bij de put waar mest werd gemixt. Ook werd met een trekker in de buurt van de put gereden.

Door aangescherpte milieurichtlijnen voor de uitstoot van het schadelijke ammoniak zijn melkveehouders tegenwoordig verplicht bij uitbreiding of nieuwbouw van stallen een emissiearme vloer aan te leggen. In tegenstelling tot normale roostervloeren hebben deze nauwelijks of geen openingen, waardoor gassen zich ophopen.

In de in 2017 gebouwde stal in Markelo hebben vrijgekomen gassen een concentratie gevormd. Daarbij is methaangas ontsnapt door de kieren en door de mixput voor de mest. Omdat het vrijwel windstil was kon de concentratie methaangas zich niet verspreiden. Een ontstekingsbron deed het gas ontvlammen.

De omgevingsdienst stelt dat bij het ontwerpen van maatregelen voor emissievrije vloeren alleen is gekeken naar milieuwinst. De dienst wil dat er een betere afweging komt tussen de maatregelen voor milieu en die voor de veiligheid voor mens en dier.