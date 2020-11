Op de Admiraal de Ruyterweg is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest, meldt de politie. Volgens de online hulpverleningskanalen was de ontploffing nabij een coffeeshop.

Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Meerdere politiemensen en de de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek naar de toedracht.