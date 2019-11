Explosie legt werkend drugslab bloot in Weert

In Weert is donderdag een werkend drugslab ontdekt als gevolg van een explosie en een daaropvolgende brand. Toen de gealarmeerde hulpdiensten rond 11.00 uur bij een schuur aan de Heihuisweg in het buitengebied van de Limburgse stad aankwamen bleek dat er synthetische drugs geproduceerd werden. De bewoner van het huis bij de schuur is opgepakt, liet de politie weten.

De brandweer had de brand snel onder controle. Een speciaal team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gaat het drugslab aanpakken. Voordat het lab verder kan worden onderzocht, moet eerst nog wel het productieproces veilig beëindigd worden, aldus de politie.