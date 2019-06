Explosie kost Shell 2,5 miljoen boete

De explosie bij Shell Moerdijk in juni 2014 is de eigen schuld van het olie- en gasbedrijf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Shell moet een boete betalen van 2,5 miljoen euro.

Volgens de rechtbank heeft Shell "opzettelijk onvoldoende maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen". Dat was ook het geval bij een lek in 2015, waarbij een giftige stof vrijkwam in de buitenlucht. Een klein deel van de totale boete van 2,5 miljoen euro is opgelegd voor dit incident.

De explosie ontstond in een reactor van de chemische fabriek door een onverwachte reactie tussen stoffen. De trilling was tot in Utrecht te voelen. Twee mensen raakten gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dat Shell te weinig oog had voor de risico’s.

De rechtbank oordeelde streng over Shell. “Van een bedrijf als Shell mag je verwachten dat het alle kennis, informatie en deskundigheid gebruikt om ongevallen te voorkomen. Daarin is Shell tekortgeschoten.”

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand bijna 2,7 miljoen euro boete. De rechtbank rondde het bedrag naar beneden af, omdat Shell meewerkte aan het onderzoek en maatregelen nam om ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Directeur Richard Zwinkels van Shell Moerdijk wil eerst het vonnis bestuderen voor hij inhoudelijk wil reageren. „Het spijt ons dat zaken niet goed gingen. Het gaat niet om de boete, het gaat erom dat we inmiddels hebben geleerd om dit soort ongelukken te voorkomen. Veiligheid is een kernwaarde bij Shell Moerdijk.”

Shell heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Het bedrijf heeft steeds gezegd dat het strafrechtelijk geen verwijt valt te maken. Zwinkels kon nog niet zeggen of Shell in beroep gaat.

In de fabriek waar de explosie ontstond worden stoffen gemaakt voor onder meer verpakkingen, piepschuim en cosmetica. De explosie gebeurde bij het opwarmen na een onderhoudsstop, die opwarming ging sneller dan bedoeld. De schade liep in de miljoenen. Het lek in 2015 ontstond door een afsluiter die niet werd afgesloten.