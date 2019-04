In een hotel in Zaandijk heeft zich woensdagochtend een explosie voorgedaan. De ontploffing lijkt een doelgerichte actie, meldt de politie.

Een onbekend persoon legde rond 02.25 uur iets neergelegd wat is ontploft. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat.

Er zijn geen mensen gewond geraakt. De hotelgasten zijn geëvacueerd.

Het hotel ligt op loopafstand van de Zaanse Schans, waar dagelijks duizenden toeristen komen.