Explosie door plofkraak in Amsterdam veroorzaakt veel schade

Een plofkraak bij een bank op het terrein van Food Center Amsterdam heeft flinke schade aangericht. Volgens de politie blies de explosie in de nacht van zondag op maandag onderdelen van de kluis tot wel 50 meter weg, ontstond er een groot gat in de muur en sneuvelden veel ruiten in de directe omgeving. Niemand raakte gewond.

Een beveiliger die bij de ingang van het terrein aan de Jan van Galenstraat in West zat, zag dat de verdachten ervandoor gingen op een motorscooter richting het centrum. De politie heeft direct gezocht naar de motor en de passagiers, maar ze zijn nog voortvluchtig.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om te kijken of er nog meer explosieven zijn achtergebleven. Dat was niet het geval. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt.