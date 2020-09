Aan de achterzijde van een woning aan de Hazelaarstraat in het Overijsselse Almelo is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.20 uur een explosie geweest. Er is niemand gewond geraakt, maar volgens een politiewoordvoerder is er veel schade aan het huis. „Ramen liggen eruit en in deuren zitten gaten.”

De bewoners lagen te slapen toen de ontploffing gebeurde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en kon niet zeggen of er wellicht een explosief is afgegaan.