Bij een woonhuis in Doetinchem is dinsdagochtend vroeg vermoedelijk een explosief ontploft. Door de explosie sprongen de ruiten en raakten de kozijnen beschadigd. De drie mensen die in de woning aanwezig waren bleven ongedeerd.

De politie gaat er van uit dat er een explosief naar de woning is gegooid of bij de gevel is achtergelaten. „Er is in elk geval niet zomaar iets ontploft”, zei een woordvoerder. Over een motief is niets bekend.