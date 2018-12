Een horeca-bedrijf in Rotterdam is zaterdagochtend vroeg getroffen door een explosie.

De voorgevel van het pand aan de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven raakte volgens de politie rond 05.00 uur zwaar beschadigd. De omgeving van de horecagelegenheid is afgezet. Er zijn geen berichten over gewonden. De politie onderzoekt wat de precieze oorzaak is van de explosie.