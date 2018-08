Explosie bij horecapand in Brabantse Oss

In het Brabantse Oss is een explosie geweest bij een horecapand aan de Berghemseweg. Niemand raakte gewond. De omgeving is afgezet voor onderzoek.

Door de explosie sneuvelde een aantal ramen. Wat de oorzaak is geweest, wordt onderzocht. De hulp is daarbij ingeschakeld van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en forensische rechercheurs.

Meerdere omwonenden hoorden in de nacht van dinsdag op woensdag een harde knal en belden de politie. Volgens een buurtbewoner zouden mensen op een scooter een projectiel hebben gegooid en er snel vandoor zijn gegaan, meldt Omroep Brabant.

De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op contact op te nemen.