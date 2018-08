„Explosie Bemmel was wanhoopsdaad”

De explosie die woensdag het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard in Bemmel verwoestte, was een wanhoopsdaad van voormalig vrachtwagenchauffeur Hans van M. uit Gendt, een dorp vlak bij Bemmel. Dat zeiden familieleden van de man donderdag tegen Omroep Gelderland.

De identiteit van de man die bij de explosie om het leven kwam gaat al sinds dinsdagmiddag in de kleine Betuwse plaats rond, maar de politie wilde er donderdagmorgen nog steeds geen bevestiging van geven.

De 59-jarige Gendtenaar reed woensdagmorgen rond 02.00 uur met zijn auto het gemeentehuis binnen. In de auto lagen twee gasflessen, waarvan er één explodeerde. De Gendtenaar kwam om het leven. De ravage in het gemeentehuis is enorm. Het gebouw blijft voorlopig gesloten. Voor de 350 ambtenaren wordt een andere werkplek ingericht.