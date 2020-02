De bombrief die woensdag in Amsterdam ontplofte, trof een postsorteercentrum van ABN AMRO. Alle post die mensen naar de bank sturen, wordt via dat kantoor verwerkt, zegt een ABN-woordvoerder. Niemand raakte gewond. De woordvoerder wilde niet zeggen of het explosief was geadresseerd aan ABN AMRO.

Het pand staat aan de Bolstoen.