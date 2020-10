Expertteam OMT verdeeld over sluiten hogeschool en universiteit

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) zijn het niet eens over de vraag of mbo- en hbo-scholen en universiteiten open moeten blijven. Nu al geven deze instellingen vooral online les, maar de virusbestrijders vragen zich af of „hier een tijdelijke fysieke onderwijsstop passend is”. De experts zijn hierover verdeeld, laat het OMT weten.

Voor basis- en middelbare scholen is het advies duidelijk: die moeten open blijven. Premier Mark Rutte benadrukte dinsdag in zijn persconferentie al dat de coronamaatregelen geen invloed hebben op scholen. Het kabinet probeert de maatschappelijke gevolgen van de regels zoveel mogelijk te beperken, aldus de premier.

Voor het basisonderwijs geldt dat „in die leeftijdscategorie weinig infecties” voorkomen. Voor beperkingen op basisscholen is dus geen aanleiding, aldus het OMT. Wel stijgt het aantal besmettingen onder jongeren, maar „gezien het grote belang van onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren, is het OMT van mening dat het voortgezet onderwijs open kan blijven op de wijze waarop dit nu georganiseerd is”.

Over het hoger onderwijs is het OMT het dus niet helemaal eens. Wel is duidelijk dat studenten moeten weten „dat zij niet naar de onderwijslocatie komen tenzij dat echt noodzakelijk is”. Daarnaast zouden studenten in het praktijkonderwijs misschien alleen individueel stage kunnen lopen, waar alle coronaregels worden nageleefd, suggereert het OMT.