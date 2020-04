Experts uiten kritiek op selectieprocedure voor corona-apps

IT-experts die de voorstellen voor corona-apps voor het kabinet hebben bekeken, hebben in een brief forse kritiek geuit op de selectieprocedure waarmee de apps zijn beoordeeld. Negen van hen zeggen in de brief dat er onder de zeven voorstellen die dit weekend verder meedingen naar de opdracht van de overheid, apps zitten die door meerdere groepen experts zijn afgekeurd.

De experts roepen het ministerie op de werkwijze te herzien. „Wij kunnen ons daarom vanuit onze professionele integriteit niet verbinden aan de uitkomsten”, zeggen ze. „Wij sluiten ons aan bij de oproep van Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten alsmede de eerdere oproep van meer dan 140 wetenschappers om terug te gaan naar de tekentafel.”

Privacyorganisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten hadden eerder al gezegd niets te zien in het gebruik van apps om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.