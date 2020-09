Experts: dagelijks leven jongeren moet zoveel mogelijk doorgaan

Voor kinderen en jongeren moet het dagelijks leven zoveel mogelijk door blijven gaan. Ze moeten worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vindt een groep jeugdexperts.

De deskundigen vinden dat bij het bepalen van (regionale) maatregelen altijd specifiek moet worden bekeken in hoeverre die ook gelden voor kinderen en jongeren. „Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling”, vindt onder meer het Nederlands Jeugdinstituut. De oproep is gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio’s.

In de brief wordt in herinnering gebracht dat de coronamaatregelen in de eerste maanden grote invloed hadden op kinderen en jongeren. „Vaak was het contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten verboden. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen en jongeren juist contact nodig met anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.”

Het pleidooi wordt onder meer gesteund door diverse kinderartsen, ontwikkelingspsychologen en bestuurders van organisaties uit de gezondheidszorg, waaronder het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN).

De ondertekenaars vinden dat zowel docenten als andere mensen die met kinderen werken voorrang moeten krijgen bij coronatests. Dat geldt wat hen betreft bijvoorbeeld ook voor jeugdhulpprofessionals en sportcoaches.

Een ander punt van zorg is het „gebrek aan perspectief” voor jongeren, die worden geconfronteerd met een groeiende jeugdwerkloosheid en ook meer moeite hebben om stageplaatsen te vinden. „Het is van groot maatschappelijk belang dat het goed blijft gaan met de generaties van de toekomst.”