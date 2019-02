Experts brengen stem van Rembrandt tot leven

Experts hebben een reconstructie gemaakt van de stem van Rembrandt. Dat gebeurde op initiatief van ING, hoofdsponsor van het Rijksmuseum, die hiermee de beroemde zeventiende-eeuwse schilder nog dichter bij zijn fans wilde brengen. Met behulp van onder meer zijn zelfportretten en data is de stem van Rembrandt nagebootst. Volgens een van de onderzoekers is hij vermoedelijk niet van de echte te onderscheiden.

Rita Singh, die zich als speech scientist van Carnegie Mellon University in het Amerikaanse Pittsburgh met de reconstructie heeft beziggehouden, vertelde bij de presentatie dat er bijna niks over de stem van de schilder bekend was. „Maar wel over hoe hij eruit zag, vanwege zijn zelfportretten.” Desondanks was het volgens haar een heel uitdagende klus. „Maar ik denk dat iemand die hem zou hebben gekend, in de war zou zijn geraakt.”