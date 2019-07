Experts antwoorden op vragen over jeukrups

Wetenschappers en experts beantwoorden sinds donderdagavond ruim honderd uiteenlopende vragen over de eikenprocessierups, de bestrijding en de gevolgen van de aanwezigheid van het beest. Het Kennisplatform Processierups heeft daarvoor in opdracht van het ministerie van Natuur de website processierups.nu gelanceerd. De website wordt de komende tijd verder uitgebreid, aldus bioloog Arnold van Vliet.

De massale aanwezigheid van de jeukrups houdt Nederland in haar greep volgens het platform. Veel mensen hebben jeukbulten. De brandharen van de rups kunnen ook zorgen voor geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen, ook bij dieren. Deskundigen, huisartsen en GGD’s worden overspoeld met vragen, terwijl de verzachtende crèmes en gels niet aan te slepen zijn. Daarom kondigde minister Carola Schouten (Natuur) vorige week actie aan.

De website bundelt volgens Van Vliet alle beschikbare professionele kennis. Per doelgroep zijn vragen en antwoorden bij elkaar gezet. Doelgroepen zijn niet alleen patiënten, maar ook onder andere organisatoren van evenementen, gemeenten, recreanten en boeren. De laatste groep moet bijvoorbeeld weten dat hooi dat onder een besmette eikenboom is geoogst niet meer bruikbaar is. Gewassen uit moestuinen onder dergelijke bomen zijn niet meer eetbaar.

„Er gaan allemaal verhalen rond die niet kloppen en die voor gezondheidsrisico’s kunnen zorgen. Het ontbrak tot nu toe aan een betrouwbaar informatiepunt”, aldus Van Vliet.

Het kennisplatform gaat ook onderzoek doen naar de verspreiding van de rups en adviseren over de aanpak van het plaagdier. Van Vliet: „En hou er rekening mee dat de dennenprocessierups aan de grens met België staat. Die komt ook en heeft nog meer brandharen.”