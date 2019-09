Expertisecentrum Euthanasie tevreden

Het ontslaan van rechtsvervolging van de arts die een zwaar dementerende vrouw euthaniseerde, is een goede zaak. Dat zegt Steven Pleiter van het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen bekend als de Levenseindekliniek.

Het op het laatste moment nog eens vragen om het bevestigen van een eerder en uitdrukkelijk euthanasieverzoek door een zwaar dementerende persoon is weinig zinvol, zegt hij: „meer een ritueel dat je moet uitvoeren”.

Hij benadrukt dat dit soort gevallen maar twee of drie keer per jaar voorkomt. Van de 6200 euthanasieverzoeken per jaar worden er ruim 140 gedaan wegens dementie. In slechts een paar gevallen komt het zover dat de patiënt al wilsonbekwaam is.

Pleiter roept ertoe op om op tijd met de artsen in gesprek te gaan en de beslissing nog ‘om vijf voor twaalf’ te nemen, al is dat erg moeilijk. Maar de kans dat euthanasie daarna nog wordt uitgevoerd, is volgens hem minimaal.