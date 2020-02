Expertisecentrum Euthanasie krijgt meer verzoeken om euthanasie

Net als in 2018 is ook in 2019 het aantal euthanasieverzoeken dat binnenkwam bij het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) weer gestegen.

Vorig jaar klopten 3122 patiënten met een doodswens bij het centrum aan; 22 procent meer dan in 2018. De instelling denkt dat artsen vooral complexe verzoeken vaker doorschuiven vanwege een zaak over euthanasie bij dementie waar de Hoge Raad zich momenteel nog over buigt.

De kliniek willigde 898 verzoeken in; eveneens een stijging. De 885 meldingen die door de toetsingscommissies zijn beoordeeld, zijn goedgekeurd. Of het aantal meldingen ook landelijk is gestegen blijkt pas later uit het jaarrapport van de toetsingscommissies.

