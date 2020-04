Expertisecentrum Euthanasie: arrest Hoge Raad stap vooruit

„De uitspraak van de Hoge Raad betekent een stap vooruit voor mensen met de diagnose dementie en een euthanasiewens”, zegt Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie. Artsen mogen een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren en met wie overleg daarover inmiddels niet meer mogelijk is, luidde het arrest van het hoogste rechtscollege dinsdag.

„Euthanasie bij wilsonbekwaamheid blijft een complex traject waarbij uiterste behoedzaamheid is geboden, maar met deze uitspraak hoeven artsen minder schroom te hebben: met een zorgvuldige werkwijze, in overeenstemming met de wet, kun je diep demente mensen op basis van een wilsverklaring wel degelijk helpen”, aldus Pleiter.

„In feite zegt de Hoge Raad: ‘Euthanasie hoort niet in het strafrecht thuis; laat het oordeel over het medisch handelen aan de medische professionals uit de toetsingscommissies en het tuchtcollege over’. Dat is goed nieuws voor de euthanasiezorg in Nederland. Een arts die mensen in nood helpt hoort niet in het beklaagdenbankje.”