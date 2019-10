Expert Zuiderveld: frietkraam sterft uit

In twintig jaar tijd is meer dan de helft van de frietkramen uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Dat concludeert frietkraamexpert Ubel Zuiderveld in een interview met het AD.

„Over tien jaar zijn er misschien nog maar honderd tot tweehonderd kramen over in Nederland”, voorspelt Zuiderveld in de krant. Ooit telden Nederland zeker 2000 frietkramen. Met name in Rotterdam is er volgens hem een actief beleid tegen kramen,terwijl in Den Haag relatief nog veel losse kramen te vinden zijn.

Zuiderveld schreef een boek De Frietkraam, waarin hij onder meer aangeeft dat met het verdwijnen van de friettent - „een ultiem voorbeeld van Nederlands streetfood”, zegt hij - ook een stukje Nederlandse eetcultuur verdwijnt” .Terwijl we met de opkomst van het veganisme frietkraam juist een gouden tijd tegemoet gaan zegt hij in het AD. „Als de patat in plantaardige olie wordt gebakken, wat meestal zo is, en er wordt ei-vrije mayonaise bij geserveerd, is het een prima veganistische hap.”