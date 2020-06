Expert: Scherpenzeel staat er beter voor dan provincie beweert

De gemeente Scherpenzeel heeft een nieuw wapen in de strijd voor zelfstandigheid: de conclusies van een expert op het gebied van gemeentefinanciën dat ze er aanzienlijk beter voor staat dan de provincie Gelderland aanneemt.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn niet overtuigd dat Scherpenzeel op termijn een zelfstandige, bestuurlijk krachtige en financieel gezonde gemeente kan blijven. Zij vinden de financiële meerjarenvisie van het Scherpenzeelse college beneden de maat. Als de gemeenteraad er op 9 juli toch mee instemt, beginnen GS een herindelingsprocedure voor samenvoeging met Barneveld.

Als tegenzet hebben burgemeester en wethouders de zogeheten ‘kadernota’ laten beoordelen door een autoriteit: dr. Jan Verhagen, financieel beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, eerder werkzaam voor de Raad voor de gemeentefinanciën en columnist gemeentefinanciën van het magazine Binnenlands Bestuur. Volgens hem is de financiële positie van Scherpenzeel zeer solide. Zelfs `aanzienlijk beter´ dan in de kadernota staat. `De gemeente is in staat om over meer dan tien jaar de bestuurskracht te vergroten.`

Gesterkt door het oordeel van Verhagen verzoekt het Scherpenzeelse college GS hun standpunt te herzien. `Er is geen dringende aanleiding voor een gedwongen herindeling op dit moment.` Een dergelijke stap acht het college onwenselijk, ontijdig en onrechtmatig.

Minister Ollongren (binnenlandse zaken) ontvangt ook een brief vanuit Scherpenzeel. Het college vraagt haar bij Gedeputeerde Staten `aan de spreekwoordelijke noodrem te trekken`. Voor herindeling met Barneveld zien burgemeester en wethouders geen bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Daarover verder praten is in de ogen van het college `een ‘eenrichtingstunnel’ die alleen maar kan leiden tot bestuurlijke stagnatie en onrust´.

In de kadernota doet de gemeente zichzelf tekort, meent Verhagen. Zo gaat het college ervan uit dat de komende tijd in Scherpenzeel ruim 860 woningen bijgebouwd kunnen worden, maar houdt het geen rekening met de gunstige financiële gevolgen (extra inkomsten) van de daaruit voortvloeiende groei van het aantal inwoners.

Verhagen constateert verder dat sommige cijfers voorzichtig zijn geraamd. Ook voor de periode na 2024 heeft Scherpenzeel een ‘uitstekende’ financiële reserve. Die zal niet afnemen, maar juist sterk toenemen. De verwachte winsten uit grondexploitaties lijken hem reëel geschat.