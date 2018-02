Expert Osterhaus: geef alle leraren griepprik

Scholen moeten hun docenten gratis een griepprik geven. Dat zegt de Nederlandse viroloog en influenza-expert, professor Ab Osterhaus. Scholen hebben momenteel door de griepgolf de grootste moeite om leerkrachten te vinden en in sommige gevallen worden er zelfs hele klassen naar huis gestuurd.

Als de leraren ingeënt waren, zou het griepverzuim fors lager liggen, weet Osterhaus. „Klaslokalen zijn infectiehaarden. De griepprik werkt, dat is aangetoond.”

Volgens Osterhaus is het voor een school goedkoper de griepprik aan te bieden dan vervangers in te huren voor de absente docenten. In de gezondheidszorg wordt wel standaard een griepprik gegeven aan werknemers.

In Nederland woedt al zeven weken een griepepidemie.