’Experimentele behandeling helpt tegen overreactie op coronavirus

Een experimentele manier van behandelen lijkt coronapatiënten goed te beschermen tegen een van de gevolgen van het coronavirus. Het virus kan een zware reactie in het lichaam uitlokken, een zogenoemde cytokinestorm. Daarbij slaat het afweersysteem ‘op hol’ en die reactie kan fataal zijn. Sterfte wordt echter met 65 procent teruggedrongen als patiënten worden behandeld met glucocorticoïden, eventueel ondersteund door een ander middel. Die remmen het immuunsysteem.

Het effect van de behandelmethode komt naar voren in een onderzoek door het ziekenhuis Zuyderland in Heerlen en Geleen. De uitkomsten zijn dinsdag naar buiten gebracht door EULAR, een internationale medische organisatie die zich normaal bezighoudt met onderzoek naar reuma. De kans op verbetering van de longfunctie is 79 procent groter dan bij reguliere behandeling. Het risico dat patiënten aan de beademing moeten, kan juist met 71 procent dalen.

Het Zuyderland behandelde 86 patiënten die zo’n overreactie hadden met glucocorticoïden. Dit werd vergeleken met een groep van 86 patiënten die alleen ondersteunende behandeling kregen.