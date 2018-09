Experimentele behandeling ALS in Utrecht

In het UMC Utrecht start waarschijnlijk nog dit jaar voor een specifieke groep ALS-patiënten een behandeling die is gericht op stilstand van de ziekte. Dat is een belangrijke stap in het onderzoek om de ziekte effectief aan te pakken, meldt het ziekenhuis. Jaarlijks krijgen ongeveer vijfhonderd Nederlanders de diagnose. Tot nu toe kunnen alleen maar de symptomen worden bestreden.

De levensverwachting na een diagnose van ALS is gemiddeld drie tot vijf jaar. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve zenuw/spierziekte die leidt tot spierzwakte en verlamming. Een effectieve behandeling is er dus nog niet, maar volgens het hoofd van het ALS Centrum in Utrecht, Leonard van den Berg, „begrijpen we de ziekte wel steeds beter”.

De experimentele behandeling van het ALS Centrum in het UMC Utrecht wacht nog op groen licht van het landelijk orgaan dat medisch onderzoek toetst. Daarna worden de eerste ALS-patiënten geselecteerd voor de studie.