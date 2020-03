Experiment: RD-redacteuren rijden alvast 100km/h op de snelweg

Langer onderweg naar het werk als volgende week de maximumsnelheid teruggaat naar 100 kilometer per uur? Hooguit een paar minuten, laat een klein experiment zien. Verkeersdeskundige Dick de Waard denkt zelfs dat mensen straks eerder thuis of op kantoor zijn.

Vier redacteuren van het Reformatorisch Dagblad namen de proef op de som. Ze reden gedurende één werkweek maximaal 100 kilometer per uur van en naar het RD-kantoor in Apeldoorn. Een week later trapten ze het gaspedaal –waar toegestaan– in tot de snelheidsmeter 120 aanwees. Wat blijkt? Op een rit van tussen de 36 en 60 kilometer waren ze gemiddeld een paar minuten extra reistijd kwijt.

Enkele uitschieters, waarbij iemand door file buitengewoon lang onderweg was, werden bij de berekening van het gemiddelde niet meegenomen.

Wekker

Nog even, dan is het voor alle forenzen zover. Vanaf volgende week vrijdag geldt op de eerste snelwegen de nieuwe maximumsnelheid. Rijkswaterstaat is momenteel druk bezig om borden en hectometerpaaltjes te vervangen. Automobilisten moeten zich aan de nieuwe limiet houden zodra de aangepaste snelheid zichtbaar is. Vanaf maandag 16 maart mag tussen 6.00 en 19.00 uur nergens meer harder dan 100 worden gereden.

De uitkomsten van het experiment van de RD-redacteuren verbazen Dick de Waard, hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud aan de Rijksuniversiteit Groningen, niet. „Voor woon-werkverkeer zal het tijdsverlies meestal meevallen. Alleen mensen die heel lange stukken op de weg zitten, zullen hun wekker eerder moeten zetten.”

Het is niet onwaarschijnlijk dat de reistijd voor veel forenzen zelfs korter wordt na 16 maart. Dit komt omdat juist grote snelheidsverschillen tussen auto’s en vrachtwagens de doorstroming niet bevorderen. Ook verloopt het in- en uitvoegen soepeler bij een verkeersstroom met een meer gelijke snelheid.

Vooral woon-werkverkeer zal profiteren van de lagere snelheid, verwacht De Waard. „Een rit van Groningen naar Maastricht duurt natuurlijk niet korter als je niet harder dan 100 mag.”

Landen als Frankrijk en Duitsland hebben volgens hem minder last van opstoppingen door snelheidsverschillen. „De op- en afritten liggen daar verder uit elkaar dan in Nederland. Soms wel 30 of 40 kilometer.”

De verkeersdeskundige denkt dat het goed mogelijk is dat er straks minder files staan. „Dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe mensen zich gedragen. Maar als iedereen zich netjes aan de snelheid houdt, zal het in- en uitvoegen makkelijker worden.” Daarnaast past er ook meer verkeer op de weg als automobilisten de 100 kilometergrens niet overgaan. „Hoe harder je rijdt, hoe meer afstand je moet houden.”

Behalve voor het benzineverbruik is een lagere snelheid ook beter voor de veiligheid op de weg, stelt De Waard. „Je hebt meer tijd om te reageren. En iedere kilometer die je langzamer rijdt, betekent minder energie die de auto kwijt moet bij een ongeluk. De klap is in dat geval dus minder hard en een ongeval waarschijnlijk minder ernstig.”

„Zuinig rijden is voor mij een sport”

Leendert de Bruin. beeld RD, Anton Dommerholt

Wie: Leendert de Bruin, redacteur buitenland

Woon-werkroute: Opheusden-Apeldoorn

Enkele reis: 54 km, waarvan 43 km snelweg

Gemiddelde reistijd bij maximaal 100 km: 48 minuten

Gemiddelde reistijd bij maximaal 120 km: 49 minuten

Twee minuten tijdsverschil valt erg mee, vindt Leendert de Bruin. „Ik had het gevoel dat je met 120 rijden sneller op je bestemming bent. Maar dat komt vooral doordat zo veel auto’s voorbijrazen als je 100 rijdt. Ook haal je vrachtwagens dan niet snel in.”

Op een ochtend waarop hij met maximaal 100 kilometer per uur naar kantoor reed, gaf de navigatie bij vertrek aan dat hij om 8.06 uur in Apeldoorn zou aankomen. Dat werd uiteindelijk 8.08 uur. „Die twee minuten extra had ik wel verwacht.”

De redacteur merkte dat een lage snelheid medeweggebruikers stoort. Zo had hij last van bumperklevers. „Bij het inhalen gaf ik vaak wat meer gas, anders voelde ik me echt bezwaard.”

In de tweede week van het experiment kon de Betuwenaar lang niet altijd het gaspedaal tot 120 intrappen. Op zijn route liggen drie knooppunten – vaak knelpunten waar het verkeer opstroopt. „Al een paar kilometer voor zo’n knooppunt geven matrixborden bijna standaard 50, 70 of 90 aan.”

De Bruin, die normaal gesproken 110 probeert te rijden, juicht een lagere maximumsnelheid toe. „120 rijden vind ik erg onrustig. Je bent steeds aan het gasgeven en afremmen. Ik denk dat het er met de nieuwe regels veiliger op wordt. Nu rijden auto’s vaak met hoge snelheid dicht op elkaar.”

Nog een voordeel: het lage verbruik. Een mooie bijvangst voor De Bruin, voor wie zuinig rijden een sport is. „Mijn vader heeft dezelfde wagen en hij houdt het verbruik ook bij. Dat vergelijken we dan met elkaar.”

„Ik hoef niet vroeger mijn bed uit”

Dick Tromp. beeld RD, Anton Dommerholt

Wie: Dick Tromp, webredacteur

Woon-werkroute: Wezep-Apeldoorn

Enkele reis: 41 km, waarvan 33 km snelweg

Gemiddelde reistijd bij maximaal 100 km: 31 minuten

Gemiddelde reistijd bij maximaal 120 km: 27 minuten

„Honderd voelt heel langzaam, zeker buiten de spits”, zegt Dick Tromp over de week dat hij zich aan de nieuwe maximumsnelheid hield. „Gevoelsmatig ben je veel langer onderweg. Dat het minder dan vijf minuten scheelt, valt me enorm mee. Je hoeft er niet vroeger je bed voor uit.”

Zelf is hij gewend de maximumsnelheid te rijden. „Ik heb een hekel aan langzaam rijden, maar ook aan boetes. Het vereist wel zelfdiscipline om 100 te rijden.” Een trager tempo bezorgt Tromp geen ontspannen gevoel. „Je belandt dan soms op de rechterbaan tussen twee vrachtwagens in. Daar heb ik een enorme hekel aan. Als je voorganger een ongeluk krijgt en de achterligger kan niet op tijd remmen, schuif je als een pakketje tussen die vrachtwagens.” Hij voelt zich veiliger als de snelheidsmeter de 120 aanwijst.

Op dagen dat die maximaal de 100 aantikte, had Tromp het idee dat hij langs vrachtwagens heen moest „kruipen.”

Dat riep volgens hem soms irritatie op en bumperkleven door medeweggebruikers. „Bij inhaalmanoeuvres wilde ik zeker weten dat de baan links van me leeg was. Inhalen voelt niet prettig als er iemand achter je zit.”

Of dat straks met de nieuwe regels voorbij is, betwijfelt hij. „In de vroege ochtenduren zie je vaak jongens in bouwbusjes die je met 130 of 140 voorbijscheuren. Zij hebben nu al lak aan de maximumsnelheid. Ik kan me niet voorstellen dat ze straks zachter dan 120 rijden. Maar ik ben heel benieuwd hoe het in de praktijk uitpakt.”

Toch ziet hij ook voordelen aan de lagere snelheid. „Je bespaart flink wat brandstof en rijdt dus goedkoper. Maar of de maatregel milieuwinst gaat opleveren, vraag ik me af. Dan zou je het vliegverkeer ook aan banden moeten leggen. Naar mijn idee is dit een druppel op de gloeiende plaat.”

„Rustig rijden saaier en stressvoller”

Aline de Bruin. beeld RD, Anton Dommerholt

Wie: Aline de Bruin, redacteur binnenland

Woon-werkroute: Soest-Apeldoorn

Enkele reis: 60 km, waarvan 49 km snelweg

Gemiddelde reistijd bij maximaal 100 km: 48 minuten

Gemiddelde reistijd bij maximaal 120 km: 46 minuten

„Twee minuten verschil? Wat weinig”, reageert Aline de Bruin. „Voor je gevoel schiet 100 rijden niet erg op. Ik had verwacht tien minuten langer onderweg te zijn.” Makkelijk vond ze het niet om zich aan de lage snelheid te houden. „Onbewust reed ik zo 110 of 120. Ik was blij toen dat voorbij was. Doorgaans rijd ik eerder iets te hard dan te zacht, omdat ik vergeet op de snelheid te letten.”

Andere automobilisten ergerden zich tijdens het experiment weleens aan haar tempo. „Toen ik met een gangetje van 100 inhaalde, zag ik in mijn spiegel een auto met een noodvaart op me afkomen. Die begon vervolgens fanatiek te bumperkleven. Toen ik weer naar rechts schoot, zag ik een geïrriteerde blik van de bestuurder achter me”, vertelt ze.

„En toen ik tussen twee vrachtwagens door even op de linkerbaan bleef rijden, ging een auto achter me meteen rechts inhalen. Wat hebben mensen toch een kort lontje.” Opvallend genoeg waren die bumperklevers er ook als ze de maximumsnelheid reed. „Die reden minstens 140.”

Het tragere tempo ervaarde De Bruin zelf als „een beetje saai. Ik voelde me zeker niet rustiger. Omdat de rest wel hard rijdt, ben je telkens bezig met de vraag of je kunt inhalen. En je wilt ook niet achter een vrachtwagen blijven hangen. Als je toch inhaalt, heb je het idee dat je anderen ophoudt. Best stressvol. Ik ga liever mee in de flow.” De Bruin baalt er vooral van dat de nieuwe limiet ook overdag buiten de spits geldt. „Het voelt overbodig om op een lege snelweg 100 te gaan rijden.”

„Maximaal 100 went snel”

Gijsbert Bouw. beeld RD, Anton Dommerholt

Wie: Gijsbert Bouw, coördinator redactie binnenland

Woon-werkroute: Nijkerk-Apeldoorn

Enkele reis: 36 km, waarvan 25 km snelweg

Gemiddelde reistijd bij maximaal 100 km: 31 minuten

Gemiddelde reistijd bij maximaal 120 km: 28 minuten

Zes minuten meer reistijd op een dag? „Dat is niks”, reageert Gijsbert Bouw op de uitkomst van zijn experiment. „Omdat andere auto’s vaak nog wel 120 reden, had ik het idee dat het niet erg opschoot. Veel verkeer scheurt langs je heen. Maar als je de cijfers onder elkaar zet, valt het erg mee.” Honderd rijden wordt makkelijker als iedereen zich straks aan die regel houdt, verwacht hij. „Het verschil met de rest is dan niet zo groot.”

Normaal gesproken raast Bouw met 110 kilometer per uur over de snelweg. Tenzij hij haast heeft, dan trapt hij wel door tot de 120. „Die snelheid voelt voor mij een beetje als scheuren en daar houd ik niet zo van. Ik word er opgefokt van. Met 100 zit je weer dicht bij het tempo van vrachtwagens. Voor mij is 110 de ideale tussenvorm.”

Toch bleek 120 rijden niet zo moeilijk als 100. „Bij die lage snelheid had ik snel de neiging om naar de 110 te gaan.” Langzamer rijden went echter snel, concludeerde hij al op de derde dag van het experiment.

Medeweggebruikers storen zich vooral aan je bij het inhalen, merkte Bouw. „Ga je met 100 een vrachtwagen voorbij, dan zit iemand die 120 rijdt snel dichtbij. Je voelt je dan een slome.” Dat zal straks wel anders zijn, denkt hij. „Iemand die 120 rijdt kan zich dan wel opwinden, maar hij weet ook: Jij houdt je aan regels, ik niet.”

Wat hem betreft is een lagere maximumsnelheid prima. „Het kost weinig extra tijd. Je rijdt meer ontspannen en verbruikt minder – ook nog eens goed voor het milieu. Voor mezelf is dat nu al een soort sport. Waarom zou je er zoveel brandstof doorheen jagen als het minder kan?”